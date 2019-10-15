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Muratlı'da güvenlik toplantısı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aylık organize edilen halk ve güvenlik toplantısı bu kez Yukarısırt Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aylık organize edilen halk ve güvenlik toplantısı bu kez Yukarısırt Mahallesi'nde gerçekleştirildi.


Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve protokol üyeleri, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi. Makamının halka hizmet için var olduğunu anımsatan Kaymakam Demirayak, toplantı vesilesiyle olumlu sonuçlar elde etmeyi temenni etti. Muhtar ve mahalle sakinlerinin talepleri dinlenerek ilgili kurumlara iletilmek üzere not alındı. Mahallenin güvenlik konusundaki talepleri de ele alındı.


Mahallesi hakkında teknik ve istatistik bilgileri veren Yukarısırt Mahallesi'nin Muhtarı Şerif Yıldırım ise, mahallelilerin sorunlarını da aktardı.


Toplantıya Kaymakam Demirayak'ın yanı sıra; İlçe Jandarma Komutanı Cihat Bayat, Emniyet Müdürü İsa Karasu, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topcu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, Mahalle Muhtarı Şerif Yıldırım ve Yukarısırt Mahallesi sakinleri katıldı.


Öte yandan, Yukarısırt Mahallesi'nde Yavuz Sultan Selim Han'ın vefat ettiği ve iç organlarının gömülü olduğu bölgeye de giden protokol mensupları, Yavuz Sultan Selim Han Hatıra Ormanı'nın son durumu hakkında bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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