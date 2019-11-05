Son Dakika Haberleri: Muratlı'da güvenlik toplantısı
Son Dakika Güncel Muratlı'da güvenlik toplantısı

Muratlı'da güvenlik toplantısı

9 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak, 'Halkla Buluşma Toplantıları' kapsamında Muradiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Muratlı'da güvenlik toplantısı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak, 'Halkla Buluşma Toplantıları' kapsamında Muradiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Muratlı'da aylık organize edilen halk ve güvenlik toplantısı bu kez Muradiye Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıya, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Jandarma Komutanı Cihat Bayat, Emniyet Müdürü İsa Karasu, Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Bilgen Bulak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topcu ile Mahalle Muhtarı Ferdi Şengün ve mahalle halkı katıldı.


Cumhuriyet İlkokulu çevresine kamera yerleştirilmesi, okulun giriş kapısı önünde yağmur suyu birikmemesi için yağmur suyu hattı kurulması, okul önünde trafik sıkışmasını önlemek amacıyla okulda park alanı oluşturulması, Cemevi arkasında su birikmesinin önlenmesi, ÇMK karşısında bulunan metruk binanın yıkılması, Anadolu Lisesi'ne giden yola yaya kaldırımı yapılması gibi konular gündeme getirildi.


Kaymakam İ. Altan Demirayak notlarını alarak, gereken girişimlerin yapılacağını ve takibinin sürdürüleceğini aktardı. - TEKİRDAĞ

İsmail Altan Demirayak, Muradiye Mahallesi, Altan Demirayak, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratlı'da güvenlik toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]