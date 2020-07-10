Muratlı'da ilk lavanta hasadı heyecanı - Son Dakika

Muratlı'da ilk lavanta hasadı heyecanı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayiinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılan lavantanın ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayiinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılan lavantanın ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor


Birçok vatandaş için fotoğraf stüdyosuna dönüşen mor lavanta tarlalarında hasat dönemi başladı. İlçede görsel şölen sunan lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu. Yağlık ve çiçeklik lavantanın aranan alternatif ürün olduğunun altını çizen Şenol Büyükişcan, "Kasım ayında tesis ettiğimiz lavanta tarlamızın ilk hasadını yapıyoruz. Önümüzdeki Salı günü ise ilk yağ çıkarma, ilk damıtma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Allah hayırlısını verdi, güzel bir hasat oluyor. Verimler de gayet güzel. İnşallah yağ oranı da bizi tatmin ederse daha da güzel bir hasat geçirmiş olacağız. Herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.


Osman Adalı'ya ait tarlada eline orağı alarak lavanta biçen AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise, hasat sezonunun bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni etti.


Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı sezonun ilk lavanta hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratlı'da ilk lavanta hasadı heyecanı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

00:33 Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 00:29 Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar 00:20 Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 23:24 Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi 23:20 Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu 21:21 Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü 21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 19:56 Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 19:47 Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
09:49
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
09:36
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
09:28
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
08:39
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
08:37
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
08:25
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
08:14
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
07:34
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
07:24
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
02:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 10:03:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratlı'da ilk lavanta hasadı heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]