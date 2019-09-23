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Muratlı'da İstişare Kurulu Toplantısı

27 dakika önce

AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığı tarafından 1. İlçe İstişare Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Muratlı'da İstişare Kurulu Toplantısı, System.String[]

AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığı tarafından 1. İlçe İstişare Kurulu Toplantısı düzenlendi.


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapılan toplantı, verilen öğle yemeğinden sonra başladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanı Mesut Balcan olurken, Üyeler Beyhan Arat, Ramazan Akyol, İsmail Üzer ve Zeynep Çakır'dan oluştu.


Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Mesut Balcan, istişarenin önemine vurgu yaparak; birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Av. Emrah Tunca, katılan herkese hoş geldiniz diyerek, "Birincisini düzenlediğimiz Muratlı İlçe İstişare Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İl Başkanımız bu dönem böyle bir çalışma yapılmasını istedi bizden. Dedi ki; tüzüğümüzde istişare kurulları kurulması ve bilgi alışverişi yapılması konusunda bir uygulama var. Bazı illerimiz bunu uyguluyordu. Ancak biz bugüne kadar uygulamamıştık. İl Başkanımız yeni göreve başladığında böyle bir taleple bize geldi. İl Başkanlığımızdan gelen bu talep üzerine bir liste oluşturduk. Muratlı'da yaşayan geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarımızla bir kurul oluşturduk. Bizim için istişare çok önemli. Ben iki senedir burada ilçe başkanlığı yapıyorum. Daha önce Süleymanpaşa'da kurucu ilçe başkanlığı yaptım. Sonra merkez ilçede ilçe başkanlığı yaptım. Aşağı yukarı 10 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Tabi ki bizim de eksiklerimiz oluyor. Bizler de zaman zaman bu eksiklerimizi göremiyoruz ama bizden önce ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yapmış arkadaşlarımız bizim eksiklerimizi görür ve bu istişare kurulundan güzellikler çıkar. Bizim burada yapmak istediğimiz partimize katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.


AK Parti İlçe İstişare Kurulu toplantısı daha sonra basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, AK Parti, Muratlı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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