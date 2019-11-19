Muratlı'da judoya ilgi artıyor

Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli, yapılan spor çalışmalarıyla ilçede judoya ilginin arttığını söyledi.

Şilli, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kursların devam ettiğini ifade etti.

Çocuklara spor gibi güzel bir alışkanlık kazandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Şilli, "Çocuklarımızın sporla daha iyi ve verimli zaman geçirmelerini istiyoruz. Antrenörümüz eşliğinde öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. Daha fazla sporcuya ulaşıp başarılı sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz. İlçemizde judoya ilgi gayet güzel. Bizler de bu durumdan memnunuz." dedi.

Şilli, Tekirdağ'ın özellikle judoda adından söz ettirmeye başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'dan milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak istiyoruz. Bizler de ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslara gelen sporcuların Muhammed Mustafa Koç gibi ilimizden çıkmış önemli dereceleri olan rol model alacakları bir sporcumuz var. Bizler de zaman zaman Mustafa ile çocukları bir araya getirip onun tecrübelerini paylaşmasını istiyoruz."