Muratlı'da lisede maske üretimi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Muratlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimlerinin startı verildi.



İlk etapta 10 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske ile 20 adet siperli maske üreten Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına Okul Müdürü Şenel Atılgan, "Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğinde bir hafta içerisinde 10 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretmek için çalışmalara başladık. Aynı zamanda Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Kodlama Atölyemizde mevcut olan 3D yazıcıyı kullanarak da ilk etapta 20 adet siperli maske üreterek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" diye konuştu.



Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Suat Uygun ise, dezenfektan üretimi için de kolları sıvadıklarını ve hammadde konusunda piyasa araştırmasına başladıklarını ifade etti.



Öte yandan, Okul Müdürü Şenel Atılgan ve Müdür Yardımcısı Suat Uygun, emeği geçen tüm öğretmen ve eğitmenlere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ