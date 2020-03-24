Muratlı'da sokak sokak dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.



TESKİ ekiplerinden özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, mesai yaparak tüm ilçede korona virüs salgını nedeniyle çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde startı verilen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki yollar ve kaldırımlar da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca, virüs barındırma ihtimali bulunan farklı noktalar da temizleniyor.



Özel giysili ekiplerin Sağlık Bakanlığı onaylı özel solüsyonlarla gerçekleştirdikleri dezenfekte seferberliği virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak sürecek. - TEKİRDAĞ