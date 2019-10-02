Muratlı'da yaya güvenliği nöbeti

2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan eden İçişleri Bakanlığının talimatı çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Muratlı'da da trafikte yaya güvenliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.



Trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermelerini sağlamak için geçen yıl 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda.



Bu çerçevede 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında başta okullarda olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde 2'şer saat yaya nöbeti tutan Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Nebi Tepe ve protokol üyeleri, trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Trafikteki sürücülerle konuşan Kaymakam Demirayak, yapılan hukuki düzenlemelerle 2019 yılının yaya öncelikli yıl ilan edildiğini ve başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası ile trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34.5 azaldığını ifade etti.



Kolluk personeli ve zabıtanın da tam kadro hazır bulunduğu etkinlikte, yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması için farkındalık sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirildi.



Etkinliğe katılan Mithatpaşa Ortaokulu 8. öğrencileri ise ellerindeki pankartlarla yaya önceliğine dair mesajlar verdi.



Öte yandan, kampanya esnasında yaya geçiş hakkına riayet etmediği için durdurulan iki motosikletli sürücüsünün ehliyetsiz oldukları tespit edildi. İki motosikletliye toplam 9 bin 36 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ