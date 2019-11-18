Muratlı'da yol kontrolleri

Muratlı emniyet ekipleri ilçenin girişlerinde ve ana güzergahlarda yol kontrollerini sürdürdü. Kontroller sırasında, uyuşturucu ve patlayıcı madde ihtimaline karşı önlemler de alındı.



Bugüne kadar gerçekleşen uygulamalar sırasında yüzlerce aracın incelendiği ve bu kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan kişilerin yakalandığı biliniyor. Ayrıca, evrakları eksik olan araçlara da işlem yapılıyor.



Çorlu istikametinden gelerek Aşağısevindikli Mahallesi üzerinden ilçe merkezine girip çıkan araçları gece boyu durduran güvenlik güçleri, ehliyet-ruhsat ve genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması da yaptı.



Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Emniyet güçleri uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağı da bildirdi. - TEKİRDAĞ