Muratlı Devlet Hastanesine çamaşır kurutma makinesi bağışı - Son Dakika

Tekirdağ'da Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İşadamları Derneği (MUGİAD) Muratlı Devlet Hastanesine çamaşır kurutma makinesi bağışladı.



Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Demir, sağlık çalışanlarının hastanede giydikleri elbiselerle evlerine gitmemeleri için böyle bir katkıda bulundukları ifade etti. Demir, "Gece gündüz demeden çalışan sağlık personelimizin sağlığı bizler için çok önemlidir. İstedik ki hastanede giydikleri elbiseleri evlerine götürmesinler, riske atmasınlar. Bu vesileyle hastanemize bir çamaşır kurutma makinesi bağışladık. MUGİAD olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sağlık personelimizin yanındayız. Bir ihtiyaç hasıl olduğunda da üstümüze düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Çamaşır kurutma makinesini teslim alan hastane yönetimi ise, başta Kerem Demir olmak üzere tüm MUGİAD Yöneticileri'ne teşekkür etti. - TEKİRDAĞ