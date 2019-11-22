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Muratlı futbol camiasına müjde!

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Atatürk Stadyumu'nda ara verilen tadilat ve yenileme çalışmaları yeniden başladı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Atatürk Stadyumu'nda ara verilen tadilat ve yenileme çalışmaları yeniden başladı.


2019-2020 futbol sezonu başlamasına rağmen bir türlü eksiklikleri giderilmeyen Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Stadyumu standartlara uygun olmadığından ilçedeki futbol kulüpleri de maçlarını sahasında oynayamıyordu. Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan saha onarım ihalesi kapsamında geçtiğimiz ay yer teslimi yapılan yüklenici firma, halı değişim ve tamirat işlemine başladı. 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına rağmen stadyumun bir türlü onarılmadığından yakınan spor kulüpleri yöneticilerinin de yüzü güldü.


Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli ise, çalışmaların en kısa sürede bitmesi için takibini yaptıklarını ifade etti.


Öte yandan saha zeminini yumuşatmak için son çalışma olarak ilave edilen çimlerin üzerine kum ve gronül serpiştirilmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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