Ekipler evde yaptıkları aramada bir miktar içki ve içki yapımından kullanılan malzeme ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da evinde sahte içki üreten kişi yakalandı - Son Dakika

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