Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

11.08.2022 10:08
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A'nın kullandığı 34 FLA 529 plakalı otomobil ile G.Y. idaresindeki 34 CEK 771 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada 34 CEK 771 plakalı otomobil devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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