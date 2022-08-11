Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 34 FLA 529 plakalı otomobil ile G.Y. idaresindeki 34 CEK 771 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada 34 CEK 771 plakalı otomobil devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika