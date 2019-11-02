Son Dakika Haberleri: Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Son Dakika Yerel Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

6 saat önce

Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandıTEKİRDAĞ - 2 Kasım Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

TEKİRDAĞ - 2 Kasım Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş törenleri, saat 09.45'te şehitlik ziyareti ile başladı. Ardından Hürriyet Meydanı'na geçen protokol ve vatandaşlar, kutlama programını izledi. Tekirdağ Milletvekillerinin kutlama mesajları okundu. Atatürk büstüne Muratlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe; "Ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olan demokratik, laik, çağdaş kimliği ile Türkiye Cumhuriyeti atalarımızdan bizlere, bizlerden de gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirastır. Muratlı'nın kurtuluşunu 97 yıl önceki ruh ve heyecanla kutluyoruz. Bize bu onuru, bu sevinci, bu bayramı yaşatan kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyor, hepinizin 2 Kasım Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kaydetti.

Hasan Orhan İlk/Ortaokulu öğrencisi Sevde Çaya, Kurtuluş şiirini okudu. Muratlı Belediyesi çocuk halk oyunları ekibi sahne aldı. U-16 Ligi'nde şampiyon olan Muratlı Belediyespor oyuncularına ödülleri takdim edildi.

Son olarak eski köprüden başlayan kortej geçidi, Saat Kulesi önünde son buldu. Heyecanlı kalabalığa şeker ve hediyeler atan konvoy alkışlarla uğurlandı.

Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:47:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]