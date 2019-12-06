Muratlı Veteranları, Keşan deplasmanına hazır

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren Muratlı Spor 1935 Veteranlar, Keşan deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı.



Trakya Veteranlar Ligi'nde mücadele eden Muratlı Spor 1935 Veteranlar, Keşan deplasmanı öncesi son antrenmanını yaptı. Muratlı Atatürk Stadyumu'nun spora kapalı olması nedeni ile maç ve antrenman yapamayan Muratlı Spor 1935 Veteranlar, çareyi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda buldu. Antrenör Kağan Kaplan nezaretinde önce basketbol, sonra da futsal oynayan veteranların antrenmanı oldukça neşeli geçerken, renkli görüntüler de oluştu.



" Futbol, futbol sahasında oynanır"



Takım kadrosunda yer alan Muratlı Spor 1935 Kulüp Başkanı Eyüp Özdemir, "Futbol, futbol sahasında oynanır. Sahamız bir an önce kullanıma açılsın. Buna da şükür, kapalı salonda antrenman yapabildik" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ