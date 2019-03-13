Son Dakika Haberleri: Muratlı Yüzme Havuzu Açılışı Ertelendi

Muratlı Yüzme Havuzu Açılışı Ertelendi

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 13 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de yapılması planlanan Muratlı Yüzme Havuzu açılış töreni, ileri bir tarihe ertelendi.

Muratlı Yüzme Havuzu Açılışı Ertelendi, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 13 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de yapılması planlanan Muratlı Yüzme Havuzu açılış töreni, ileri bir tarihe ertelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.00'de yapılması planlanan Muratlı Yüzme Havuzu açılış töreni, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunulur" denildi.

Yapımına 23 Ekim 2017 tarihinde 4 milyon 900 bin TL sözleşme bedeliyle başlanan yüzme havuzu yapım işinin, 2 Kasım 2017'den bu yana sürdürüldüğü bildirildi. Yarı olimpik yüzme havuzunun toplam inşaat alanı 2 bin 616 metre olarak açıklanırken, projede restoran ve mutfağı, soyunma odaları, açılabilir-kapanabilir yüzme havuzu ve idari birimler de yer alıyor.

Yüzme havuzunun önümüzdeki aylarda teslim alınması planlanırken, şu an inşaatının yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den Gümüşhane'ye Sürpriz Ziyaret Sıla Gençoğlu, Duruşma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Her Şey Yalan Dolan

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratlı Yüzme Havuzu Açılışı Ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]