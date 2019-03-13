Muratlı Yüzme Havuzu Açılışı Ertelendi
1 saat önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 13 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de yapılması planlanan Muratlı Yüzme Havuzu açılış töreni, ileri bir tarihe ertelendi.
Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 13 Mart Çarşamba
günü saat 12.00'de yapılması planlanan Muratlı
Yüzme Havuzu açılış töreni, ileri bir tarihe ertelendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.00'de yapılması planlanan Muratlı Yüzme Havuzu açılış töreni, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunulur" denildi.
Yapımına 23 Ekim 2017 tarihinde 4 milyon 900 bin TL sözleşme bedeliyle başlanan yüzme havuzu yapım işinin, 2 Kasım 2017'den bu yana sürdürüldüğü bildirildi. Yarı olimpik yüzme havuzunun toplam inşaat alanı 2 bin 616 metre olarak açıklanırken, projede restoran ve mutfağı, soyunma odaları, açılabilir-kapanabilir yüzme havuzu ve idari birimler de yer alıyor.
Yüzme havuzunun önümüzdeki aylarda teslim alınması planlanırken, şu an inşaatının yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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