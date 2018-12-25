Son Dakika Haberleri: Muratpaşa 2019 İçin Işıklandırıldı

Muratpaşa 2019 İçin Işıklandırıldı

2 saat önce

Yaklaşan yeni yıl öncesi Muratpaşa Belediyesi, Erdal İnönü Kent Parkı'nı ve Muratpaşa Kent Meydanı'nı kırmızı beyaz LED'lerle ışıklandırdı.

Muratpaşa 2019 İçin Işıklandırıldı, System.String[]
Yaklaşan yeni yıl öncesi Muratpaşa Belediyesi, Erdal İnönü Kent Parkı'nı ve Muratpaşa Kent Meydanı'nı kırmızı beyaz LED'lerle ışıklandırdı.

Muratpaşa'da yeni yıl heyecanı Kent Meydanı'nda hafta sonu açılan Yeni Yıl Çarşısı'yla erken yaşanmaya başlanırken, falez kıyı bandında yer alan kent parkını da kırmızı beyazlı ışıklarla süsledi. Erdal İnönü kent parklarında ağaçlar LED ışıklarla kaplanırken Muratpaşa Belediyesi hizmet binası ve Kent Meydanı da LED'lerle donatıldı. Şehrin takımı Antalyaspor'un renkleriyle yapılan yıl başı ışıklandırmasıyla akşam saatlerinde parklar ve kent meydanı bambaşka bir görünüme büründü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:07:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa 2019 İçin Işıklandırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]