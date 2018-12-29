Son Dakika Haberleri: Muratpaşa 4 Bin 712 Kent Mobilyası Üretimi Yaptı

Muratpaşa 4 Bin 712 Kent Mobilyası Üretimi Yaptı

17 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan kent mobilyaları üretim atölyesi, son 5 yılda, banklardan kamelya ve pergoleye, salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 parça kent mobilyasının üretimini gerçekleştirdi.

Muratpaşa 4 Bin 712 Kent Mobilyası Üretimi Yaptı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan kent mobilyaları üretim atölyesi, son 5 yılda, banklardan kamelya ve pergoleye, salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 parça kent mobilyasının üretimini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki ve fidan üretim tesisinin yanı sıra kent mobilyası üretim atölyesi de canlandırıldı. Ahşap çalışmalar üzerine yoğunlaşan atölyede her çeşit banktan kamelya ve pergoleye, köprülere ve çitlere ayrıca salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 parça kent mobilyasının üretimi gerçekleştirildi.

Atölyede 5 yıl içinde 774 ahşap masalı bank, engelliler için 91 ahşap masalı bank, 1259 park tipi oturma bankı, okullar için 1534 bank ve masalı bank, 370 yeni tip masalı bank ve 493 çöp kovası imal edildi. Bununla birlikte parklardaki çocuk oyun gruplarında kullanılmak üzere 160 salıncak, basket potası ve tahterevalli de yine bu atölyedeki hünerli ellerden çıktı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Ermenek, Muratpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:41:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa 4 Bin 712 Kent Mobilyası Üretimi Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]