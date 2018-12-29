Muratpaşa 4 Bin 712 Kent Mobilyası Üretimi Yaptı
17 dakika önce
Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan kent mobilyaları üretim atölyesi, son 5 yılda, banklardan kamelya ve pergoleye, salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 parça kent mobilyasının üretimini gerçekleştirdi.
Muratpaşa
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan kent mobilyaları üretim atölyesi, son 5 yılda, banklardan kamelya ve pergoleye, salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 parça kent mobilyasının üretimini gerçekleştirdi.
Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ermenek
Mahallesi'nde bulunan bitki ve fidan üretim tesisinin yanı sıra kent mobilyası üretim atölyesi de canlandırıldı. Ahşap çalışmalar üzerine yoğunlaşan atölyede her çeşit banktan kamelya ve pergoleye, köprülere ve çitlere ayrıca salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 parça kent mobilyasının üretimi gerçekleştirildi.
Atölyede 5 yıl içinde 774 ahşap masalı bank, engelliler için 91 ahşap masalı bank, 1259 park tipi oturma bankı, okullar için 1534 bank ve masalı bank, 370 yeni tip masalı bank ve 493 çöp kovası imal edildi. Bununla birlikte parklardaki çocuk oyun gruplarında kullanılmak üzere 160 salıncak, basket potası ve tahterevalli de yine bu atölyedeki hünerli ellerden çıktı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:24 Kaynak: İHA
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