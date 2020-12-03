Muratpaşa Belediyesi, 4 yılda 695 bin 640 ton sıcak asfalt üretti - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi tarafından 2016'da hizmete açılan asfalt üretim tesisinde 4 yılda 695 bin 640 ton sıcak asfalt üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deneme üretiminden sonra 19 Mart 2016'da hizmete açılan tesiste üretilen asfaltla ilçedeki yollar program dahilinde yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgın sürecinde de üretime ara vermediklerini vurguladı.

Kamu kaynağının, son kuruşuna kadar kamu yararına, verimli olarak kullanılması için çalıştıklarını kaydeden Uysal, "Hem maliyet hem de hızlı temin için kendi üretim tesislerimizi kurduk. 2016'da hizmete açtığımız asfalt üretim tesisimiz, 4 yıl içinde toplam 695 bin 640 ton sıcak asfalt üretti. 2020 içinde ise bu olağanüstü koşullara rağmen 89 bin 297 ton 975 kilogram sıcak asfalt ürettik." ifadelerini kullandı.