Muratpaşa, 8 bin kişinin hayatını kolaylaştırdı - Son Dakika
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Muratpaşa, 8 bin kişinin hayatını kolaylaştırdı

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin sağlıktan kişisel bakım hizmetlerine hasta, engelli ve yaşlı komşularına sağladığı evde sosyal hizmet çalışmaları 7 bin 720 kişiye ulaştı.

Muratpaşa, 8 bin kişinin hayatını kolaylaştırdı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin sağlıktan kişisel bakım hizmetlerine hasta, engelli ve yaşlı komşularına sağladığı evde sosyal hizmet çalışmaları 7 bin 720 kişiye ulaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu alandaki çalışmalarının gelişerek devam edeceğini belirtti.


Yaşamın her anında ilçe sakinleriyle yan yana olan Muratpaşa Belediyesi, ücretsiz sağladığı evde sosyal hizmet çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 'Evde Sosyal Hizmet Merkezi' aracılığıyla hasta, engelli ve yaşlı komşularına ulaşan Muratpaşa Belediyesi, bu kapsamda evde ücretsiz bakım, sağlık hizmetleri ve hasta nakli hizmetleri gerçekleştiriyor.


Sunulan hizmetler arasında reçeteli enjeksiyonlar, pansuman, tansiyon, şeker, ateş, nabız ve solunum takibi gibi hemşirelik hizmetleri; saç, sakal ve tırnak kesimleri gibi kişisel bakımlarının yapılması ve ampul, musluk contası değişimi gibi basit ev içi tamirat yer alıyor. Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihtiyaç sahibi herkesin ulaşabildiği evde sosyal hizmetlerinden 5 yıl içinde 7 bin 720 kişi yararlanırken Başkan Uysal, belediyenin bu alanda sunduğu hizmetlerin gelişerek devam edeceğini söyledi. Başkan Uysal, evde sosyal hizmet alışmalarını yanı sıra aşevi ve sosyal yardım merkezi aracılığıyla insana dair her durum ve anda Muratpaşa sakinleriyle yan yana olmaya devam ettiklerini belirtti. - ANTALYA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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