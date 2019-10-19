Son Dakika Haberleri: Muratpaşa bahçe bitkileri üretip satacak
Son Dakika Güncel Muratpaşa bahçe bitkileri üretip satacak

Muratpaşa bahçe bitkileri üretip satacak

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan 35 dönüm alana kurulu bitki ve fidan üretim tesisinin artık 'sipariş' üzerine üretime geçeceğini söyledi.

Muratpaşa bahçe bitkileri üretip satacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan 35 dönüm alana kurulu bitki ve fidan üretim tesisinin artık 'sipariş' üzerine üretime geçeceğini söyledi. Başkan Uysal, sikas, kamkat, turunç gibi belli bir iktisadi değeri olan üretim taleplerini karşılayacaklarını ifade etti.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki ve fidan üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Belediye başkanlığının ilk döneminde 35 dönüm alana genişleyen ve son sistem teknolojiyle yenilenen üretim tesisinde Başkan Uysal, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Sikas, kamkat ve turunç gibi özel üretim çalışmalarını da inceleyen Başkan Uysal, tesislerin mevsimlik çiçeklerden fidana çok geniş bir üretimi kapasitesi bulunduğunu söyledi. Burada üretilen bitki ve çiçekleri sadece belediyenin park ve bahçelerinde kullanmadıklarını, çeşitli vesileler dolayısıyla Muratpaşa sakinleriyle de paylaştıklarını aktaran Uysal, "Bu alanda bilgi açığımız yok. Bu iyi çok iyi bilen bir ekibimiz var. Bütün Muratpaşalı vatandaşlarımızı burayı geçmeye davet ediyorum. Kendi vergileriyle neler yapıldığını gördüklerinde eminim ki gururlanacaklardır" diye konuştu.


Muratpaşa için üretmeye devam edeceklerini altını çizen Uysal, çok geniş imkanlara sahip bu tesiste 'sipariş' üzerine üretime başlayacaklarını söyledi. Amaçlarının tesisin kapasitesini en yüksek noktaya çıkarmak olduğunu belirten Başkan Uysal, "İktisadi değeri olan bitkiler, Antalya'ya çok büyük oranda yurt dışından geliyor. Bu nedenle, esnaf ve büyük bahçeleri olan vatandaşlarımız istemeleri ve sipariş vermeleri halinde, sikas, kamkat, turunç gibi belli bir iktisadi değeri olan üretim taleplerini karşılayacağız" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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