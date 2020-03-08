Muratpaşa Basketbol Takımı Erdem Türetken'le anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muratpaşa Basketbol Takımı Erdem Türetken'le anlaştı - Son Dakika Spor

Muratpaşa Basketbol Takımı Erdem Türetken'le anlaştı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor Kulübü, eski milli basketbolcu Erdem Türetken'le başantrenör olarak anlaştı.

Muratpaşa Basketbol Takımı Erdem Türetken'le anlaştı, System.String[]

Muratpaşa Belediye spor Kulübü, eski milli basketbolcu Erdem Türetken'le başantrenör olarak anlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi Basketbol Süper Ligi'nin önemli takımlarında forma giyen 41 yaşındaki antrenör Türetken, hedeflerinin öncelikli olarak spor okullarının ve 10 – 18 arası yaş gruplarında takımları bulunan kulübün başarısını yükseltmek olduğunu söyledi.


Türkiye Basketbol Federasyonu Antalya liginde 10-18 yaş arası 6 ayrı ligde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, başantrenör olarak eski milli oyuncu Erdem Türetken'le anlaştı. Türetken'le kulüp binasında düzenlenen törenle sözleşme imzalandı.


Törende konuşan Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek, kulübün diğer branşlarında olduğu gibi basketbolda da yeni bir yapılanma içinde olduklarını söyledi. Bu çerçevede Tüketken'le başantrenör olarak anlaştıklarını belirten Şimşek, "Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın toplumcu spor anlayışı çerçevesinde, amatör bir spor kulübü olduğumuzu unutmadan, daha büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz" diye konuştu.


Basketbolda bu yolu Erdem Türetken'le yürüme kararı olduklarını kaydeden Şimşek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.


"Güzel işlere imza atacağız"


Türetken ise kendisine tanınan şans için teşekkür ederken Muratpaşa'yla çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Kulübün 10-18 yaş gurubunda önemli başarıları gerçekleştirmiş takımlarının bulunduğuna dikkat çeken Türetken, öncelikli hedeflerinin hem spor okullarını hem de altyapı takımlarını daha iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi. Muratpaşa'da Türk basketbolunun gelişimi için güzel bir atmosfer oluşturacaklarını belirten Türetken, uzan vadede ise Antalya'nın çocuklarıyla daha üst liglerde mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Muratpaşa Belediyespor, başantrenör olarak anlaştığı 41 yaşındaki Erdem Türetken, basketbolda profesyonel kariyerine Darüşşafaka'yla başladı. Sayısız kez Üniversite ve B Milli Takım formalarını giyen Türetken, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray, Aliağa gibi takımların formasıyla mücadele etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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