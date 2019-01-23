Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Açıklaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Açıklaması

1 saat önce

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve yönetim kurulu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Açıklaması, System.String[]
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve yönetim kurulu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal, "Antalya'mızın tanıtımı için tüm dünya ile iletişim ve etkileşim içinde olmayı sağlayacak çalışmalarımız var." dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Başkan Uysal, ATAV Başkanı Ege ile yeni turizm sezonu öncesi görüş alışverişinde bulundu. Muratpaşa'nın ve Antalya'nın tanıtımı için ATAV ile ortak çalışmalara da imza atacaklarını belirten Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde ATAV ile gastronomi turizmi alanında bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirtti. 2019'da da yoğun bir tanıtım faaliyetinde bulunacaklarını kaydeden Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Uluslararası turizm fuarlarında tanıtım ve Kaleiçi Old Town Festivalimizle de turistin şehir merkezine gelmesi çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşıyoruz. Turizm konulu yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz. Muratpaşa'mızın, Antalya'mızın tanıtımı için tüm dünya ile iletişim ve etkileşim içinde olmayı sağlayacak çalışmalarımız var."

Başkan Uysal, ayrıca, geçen yıl 26 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin de ATAV'nın Antalya'nın kongre merkezlerini bir araya getirdiği katalogda yer alacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Antalya, Ümit Uysal, Muratpaşa, Uysal, Güncel
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