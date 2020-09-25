Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gebizli Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını denetledi.
Uysal, yaklaşık 10 bin nüfusu bulunan Gebizli Mahallesi'ndeki ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını inceledi, bilgi aldı.
Eski asfaltın sökümünü gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını denetleyen Uysal, dökülen asfaltın kalınlığını metreyle ölçtü.
Uysal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde hizmetlerin devamlılığını da sağladıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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