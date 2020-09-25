Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Uysal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde hizmetlerin devamlılığını da sağladıklarını ifade etti.

Uysal, yaklaşık 10 bin nüfusu bulunan Gebizli Mahallesi'ndeki ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını inceledi, bilgi aldı.

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