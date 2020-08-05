Muratpaşa Belediye Meclisi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Al Yazmalı Anıtında yapıldı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Meclisi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Al Yazmalı Anıtında yapıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkati çekmek için meclis toplantısını öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı anıtın önünde yaptı.

Muratpaşa Belediye Meclisi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Al Yazmalı Anıtında yapıldı, System.String[]

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkati çekmek için meclis toplantısını öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı anıtın önünde yaptı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li meclis üyeleri "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı pankartları taşıyarak, öldürülen 467 kadının adının yer aldığı "Al Yazma" anıtında bir araya geldi.

Uysal, gündem görüşmeleri öncesinde yaptığı konuşmada, son bir ayda 36 kadının yaşamının "hayat arkadaşı" şiddeti nedeniyle son bulduğunu söyledi.

Bu tablonun Türk milletine yakışmadığını belirten Uysal, "Şiddeti yaşamımızdan dışlayalım. Bunu yapamayan, cinsiyetler ve kuşaklar arası dengeyi sağlamayan milletlerin dünyayla rekabet etme şansı yoktur. Bir seviyeye gelme, gelecek kuşaklarını güvenle büyütme şansı yoktur." diye konuştu.

Parti grupları adına yapılan açıklamanın ardından Muratpaşa Belediyesi'nin ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Muratpaşa, Antalya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 07:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Meclisi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Al Yazmalı Anıtında yapıldı - Son Dakika
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