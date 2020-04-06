Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı

6 saat önce

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı dolaşarak yıkanabilir maske dağıtımı devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı, System.String[]

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı dolaşarak yıkanabilir maske dağıtımı devam ediyor. Hafta sonu başlayan dağıtımlarda üç gün içinde 5 mahallede 80 bin nüfusa ulaşıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 137 bin eve kapı kapı gerçekleşen dağıtımların bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.


Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadelede kapsamında ücretsiz yıkanabilir maskenin dağıtımı devam ediyor. Dağıtım için maskeleri, eldivenleri ve tulumlarıyla tam donanımlı 250 kişilik ekip kuran Muratpaşa Belediyesi, şu kadar Etiler, Dutlubahçe, Konuksever, Sedir ve Yenigün mahallelerinde yaklaşık 80 bin nüfusa ulaştı. Başkan Uysal, Yenigün Mahallesi'ndeki dağıtım için günün erken saatlerinde mahallenin kapalı pazar yerinde bir araya gelen ekipleri denetledi. Başkan Uysal, salgınla mücadelede maske takma zorunluğunu noktasına gelineceğini çok önceden tahmin ettiklerini söyledi. Dünyadaki gelişmeleri, verilen mücadeleyi yakından takip ettiklerini belirten Başkan Uysal, bu nedenle Muratpaşa'da herkese maske sağlayacak bir çalışmaya yaklaşık 10 gün önce başladıklarını aktardı. Muratpaşa'da 137 bin eve kapı kapı maskelerin bırakılacağını belirten Uysal, Cumartesi başlayan dağıtımı bu hafta içinde tamamlayacaklarını söyledi.


" Türkiye'de ses getirdiniz"


Uysal, "Harika bir iş çıkartıyoruz. Hem insanımızın yaşamını koruyoruz hem elimizi uzatıyoruz hem de gönül alıyoruz. Bu mücadelemiz, bu çabalarımız bütün süreçlerde devam ettiği gibi bu kritik korona salgını sürecinde de devam ediyor. Hafta sonuna kadar bütün evlere maskelerimizi dağıtmış olacağız. Hepimize kolay gelsin. Tebrik ediyorum. Türkiye'de ses getirdiniz. Bütün insanlarımıza örnek oldunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.


Tüm görevliler tulumlarını giyip maske ve eldivenleri taktıktan sonra dezenfekte edilerek dağıtıma çıktı. Muratpaşa Belediyesi'nde ev ev dağıtılan maskeler için ilçe sakinlerinin belediyeye ulaşma ya da internet ortamında bir form doldurma gibi zorunlulukları bulunmuyor. Pamuklu kumaştan yıkanabilir olarak üretilen maskeler üçerli paketler halinde evlerin kapı kollarına asılıyor ve sonrasında kapı zili çalınarak maske bırakıldığından ev sakinleri haberdar ediliyor. Paketlerde maskenin nasıl kullanacağının da yazılı olarak yer alırken apartman girişine kapılara maske konulduğunu belirten çıkartmalar yapıştırılıyor. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:15 Kaynak: İHA

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