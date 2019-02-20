Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyesi Afişleri Yırtıldı

Muratpaşa Belediyesi Afişleri Yırtıldı

5 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin, Kırcami bölgesindeki imar plan çalışmalarına ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirme afişleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yırtıldı.

Muratpaşa Belediyesi Afişleri Yırtıldı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin, Kırcami bölgesindeki imar plan çalışmalarına ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirme afişleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yırtıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'yle birlikte Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami bölgesine ilişkin bilgilendirme afişleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yırtıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede, bilgilendirme amaçlı afişlerin yırtıldığı, bulundukları yerlerden kesilerek toplandığı tespit edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi ve haklarında yasal işlem yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Muratpaşa'nın barışın, dostluğun ve kardeşliğin kenti olduğunu belirten Uysal, "Bu iklimi hiçbir siyasal ihtirasın bozmasına izin vermeyeceğiz. Seviyeli bir seçim süreci yaşanması kararlılığımız sürüyor" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

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