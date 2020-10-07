Muratpaşa Belediyesi Avrupa sahnesinde - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nin finale aday gösterildiği, Avrupa ülkelerine ilham olabilecek en iyi çözümleri tanıtmayı amaçlan Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi En İyi Uygulama-2020 ödülü için İspanya, İtalya, Ukrayna, Danimarka, Rusya'nın aralarında bulunduğu 29 ülkeden kongre katılımcısı 900 kişi oy kullanacak. Yarışmanın sonuçları 9 Ekim Cuma ilan edilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 salgınıyla mücadelede yaptığı çalışmalarla, En İyi Uygulama-2020 ödülüne aday gösterildiği Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi, bu yıl 10'uncu kez gerçekleştiriliyor. Polonya'nın Lublin kentinde, salgın nedeniyle online olarak düzenlenen kongre, covid-19 sürecinde karşılaşılan zorluklar ve yerel ölçekte salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler başlığıyla gerçekleştiriliyor. 9 Ekim'de sona erecek kongrenin ana teması 'Yarının Yerel Yönetimi' olarak belirlendi.

Lublin Belediyesi, Avrupa Komisyonu, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Polonya Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen kongrede Muratpaşa Belediyesi'nin finale kaldığı En İyi Uygulama - 2020 yarışması, Avrupa ülkelerine ilham olabilecek en iyi çözümleri tanıtmayı amaçlıyor.

Covid-19'la mücadelede başarılı çözümleri olan kişi ve kurumlara yönelik yarışma 5 ayrı kategoride düzenleniyor. Muratpaşa Belediyesi, henüz Dünya Sağlık Örgütü dahi salgının bulaşma riskini düşürmek için maske kullanımının herkes için zorunlu olması kararı almamışken her eve kapı kapı maske dağıtımı ve hastanelere kadar ulaştırılan siperlikli yüz maskesi üretimiyle yarışmanın Yerel Yönetimler' kategorisinde yer alıyor.

Kapı kapı maske dağıldı

Salgın döneminde online veri paylaşım platformu oluşturan Polonya'nın Gdynia ve şehir kriz yönetim planı oluşturan Filistin'in Ramallah kentleriyle birlikte finalde aday gösterilen Muratpaşa Belediyesi'nin çalışması, 7 başvuru arasından seçildi. Muratpaşa, yarışmada, 1 milyon 539 bin 720 liralık bütçeyle her eve kapı kapı dolaşarak 819 bin yıkanabilir maske dağıtımı ve 25 bin 760 liralık bir bütçeyle sağlık kurumlarına, belediyelere, aile sağlığı merkezlerine ve emniyet güçlerine ücretsiz ulaştırılan 63 bin 700 adet siperlikli yüz maskesi üretimi çalışmalarıyla yer aldı.

Kongrenin internet sitesi, kongres.lublin.eu üzerinden devam eden oylamanın sonuçları 9 Ekim Cuma ilan edilecek. Yarışma için kongreye 29 ülkeden kayıt yaptıran 900 katılımcı oy kullanabiliyor. - ANTALYA