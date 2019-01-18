Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, esnafla bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, esnafla bir araya geldi.

Başkan Uysal, Güzeloba Kapalı Pazar esnafının Antalya Semt Pazarcıları Odasıyla birlikte düzenlenen kahvaltıya konuk oldu.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, ilçede beş yılda pazar yerlerinde büyük bir reforma imza attıklarını söyledi.

İlçeye yeni pazar yerleri kazandırdıklarını, etiket sistemiyle pazarları mahallelilerin alışveriş için tercih ettiği yerler haline getirdiklerini ifade eden Uysal, çalışmaların ardından pazar yerlerinin geniş tezgah aralarına kavuştuğunu kaydetti.

Başkan Uysal konuşmasının ardından Güzeloba pazarında esnafı ziyaret etti, alışveriş için gelen mahalle sakinleriyle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:27 Kaynak: AA

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