Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu

Muratpaşa
Belediyesi Başkanı Ümit Uysal
, esnafla bir araya geldi.
Başkan Uysal, Güzeloba Kapalı Pazar esnafının Antalya
Semt Pazarcıları Odasıyla birlikte düzenlenen kahvaltıya konuk oldu.
Uysal, burada yaptığı konuşmada, ilçede beş yılda pazar yerlerinde büyük bir reforma imza attıklarını söyledi.
İlçeye yeni pazar yerleri kazandırdıklarını, etiket sistemiyle pazarları mahallelilerin alışveriş için tercih ettiği yerler haline getirdiklerini ifade eden Uysal, çalışmaların ardından pazar yerlerinin geniş tezgah aralarına kavuştuğunu kaydetti.
Başkan Uysal konuşmasının ardından Güzeloba pazarında esnafı ziyaret etti, alışveriş için gelen mahalle sakinleriyle sohbet etti.