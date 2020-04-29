Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde edindiği deneyimleri, çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda anlattı.

Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde edindiği deneyimleri, çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda anlattı.


Çalışmaları, belediye adına Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Muratpaşa Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Emin Sözen'in video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda anlatıldı. Toplantıya, Bandırma, Mudanya, Kadıköy, Tepebaşı, Bilecik, Adalar ve Çankaya belediyeleri koordinatörlerinin yanı sıra birlik danışma kurulu üyeleri katıldı.


Sözen, belediye olarak, Muratpaşa'nın Antalya'nın günlük kent hayatının merkezi olması, sahip olduğu turizm potansiyeli ve 16 bin 263 yerleşik yabancı nüfusuyla salgın sürecini pandemi haline gelmeden izlemeye başladıklarını söyledi. Bu noktada Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öngörü ve değerlendirme ve müdahalelerinin bu zorlu döneme belediyenin uyum sağlamasını kolaylaştırdığını aktaran Sözen, Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta doğrulanmasının ardından adımları hızla atmaya başladıklarını belirtti.


Her eve maske dağıtıldı


Sözen, ilk olarak Belediye Başkanı Uysal'ın talimatıyla, ilçe belediyelerinin görevi olmamasına rağmen, caddeler, sokaklar ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarına başlarken belediye içinde de ciddi bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir yandan genel kamu yönetiminin aldığı önlemleri en etkin şekilde uygulanmasını sağlarken diğer yanda mücadelede boşluk hissedilen her alanda Muratpaşa Belediyesi olarak var olduklarını aktaran Sözen, 750 bin yıkanabilir ve yüzde yüz pamuklu kumaştan imal edilen maskeleri 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı her eve ve esnafa dağıtıldığını söyledi.


Sözen, bununla birlikte belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) 3 boyutlu yazıcıların da desteğiyle siperlikli yüz maskesi üretilerek başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli meslek guruplarına dağıtıldığını aktardı. Sözen, şu ana kadar dağıtılan yüz koruyuculu siperlikli maske sayısının 40 bin civarında olduğunu söyledi.


Ozon odası kuruldu


Salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve üretimi teşvik etmek içinde de park ve boş alanları birer tarlaya dönüştürerek 70 dönüm alanda mısır ekimi yapıldığını da sözlerine ekleyen Sözen, dezenfekte çalışmalarının ise 11 Mart'tan bugüne 10 arazözle desteklenen 75 kişilik bir ekip tarafından kapsamlı olarak yürütüldüğünü belirtti. Sözen, ayrıca, belediye çalışanları ile belediyeye gelen vatandaşların sağlığı için de, hizmet binası girişine bireysel dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla ozon odası kurulduğunu vurguladı.


Komşu dayanışma sistemi


Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi AŞ evinin kapasitesini sürekli arttırarak Ramazan ayıyla birlikte 3 bin 100 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıran bir noktaya getirildiğini belirten Sözen, evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek için Komşu Dayanışma Sistemi'nin de devreye alındığını söyledi. Sözen, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden işleyen sistemi uygulamak isteyen 2 belediyenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.


Evde bakım güçlendirildi


Türkiye genelinde belli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 510 bin nüfuslu Muratpaşa'nın yüzde 35'ini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Sözen, bu bağlamda 2'si ambulans olmak üzere 5 taşıt, 1 doktor ve 6 hemşire olmak üzere 20 kişilik bir ekiple bu çalışmalarını sürdürürken evde bakım servisine de 20 kişilik bir ekip daha ekleyerek toplam 40 personelle hizmete devam ettiklerini söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:04 Kaynak: İHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu         
16:17
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi         
15:40
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı         
15:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 18:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]