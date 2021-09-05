Muratpaşa Belediyesi ekipleri, servis araçlarını dezenfekte etti - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul servis araçlarının dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yarın başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okulların ardından servis araçlarını da dezenfekte etti.

Dezenfeksiyon işlemi için Antalya Servisçiler Odasına kayıtlı okul servis araçları erken saatlerde Muratpaşa Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine geldi. Ekipler, en ince ayrıntısına kadar araçları dezenfe etti.

Hostesliğin ardından dört yıl önce servis şoförlüğüne başlayan İlkay Şahin ise servislerinin sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye hazır hale geldiğini ifade etti.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ali İnce, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.???????