Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyesi İlkbahar Dönemi Spor Okulu Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi İlkbahar Dönemi Spor Okulu Başlıyor

1 saat önce

Muratpaşa Belediye spor okullarında İlkbahar dönemi 4 Şubat Pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi İlkbahar Dönemi Spor Okulu Başlıyor, System.String[]
Muratpaşa Belediye spor okullarında İlkbahar dönemi 4 Şubat Pazartesi başlıyor. 25 ayrı noktada 23 ayrı branşta açılacak ilkbahar dönemi spor okulu için kayıtlar 8 Ocak'ta açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yılda, çocuk, genç ve yetişkin 55 bin 56 ilçe sakinine ulaşan spor okullarında ilkbahar dönemi başlıyor. 4 Şubat pazartesi topbaşı yapılacak spor okullarında çocuk ve gençlere yönelik, futbol, futsal, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, cimnastik, bale, taekwondo, karate, badminton, squash, hokey, yüzme ve masa tenisi branşlarında eğitim verilecek.

Yetişkinlere yönelik tenis, badminton, squash, fitness, su cimnastiği, yüzme, pilates, aerobik, welness, yoga ve bisiklet eğitimlerinin planlandığı spor okullarına kayıtlar ise 8 Ocak pazartesi açılacak. 22 Şubat'a kadar devam edecek kayıtlar, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

Yüzme, su cimnastiği ve engelli yüzme kayıtları ise 11-15 Şubat tarihleri arasında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak. Bu branşlarda eğitimler ise 16 Şubat'ta başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 23 ayrı branşta eğitimlerin gerçekleştirileceği ilkbahar dönemi spor okulları ilçedeki spor salonları, spor tesisleri başta olmak üzere 25 ayrı noktada gerçekleştirilecek. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı, Meltem Mahallesi'nde yer alan Cep Sahne, Fener Mahallesi'ndeki Denizyüzü Kafe, Gebizli Kadın Danışma Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi de ilkbahar dönemi spor okulu programının uygulanacağı noktalar olacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Spor
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