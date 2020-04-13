Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı

6 saat önce

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gerçek ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayan aşevinin, korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sunduklarını belirterek, "Bağış yapmak isteyen...

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı, System.String[]

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gerçek ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayan aşevinin, korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sunduklarını belirterek, "Bağış yapmak isteyen yardımsever komşularımız, bize 0 536 862 61 74 veya 0 531 104 87 59 numaralı telefonlardan ulaşırsa ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler" dedi.


Antalya'da Korona virüs salgını sonrası, ilçede dayanışmayı, daha çok ihtiyaç sahibine sıcak yenmek sunmayı amaçlayan Muratpaşa Belediyesi'nce aşevine bağışta bulunmak isteyen yardımseverler için açılan banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi sonucu kapatılmıştı. Korona virüs salgını öncesi günlük 930 ihtiyaç sahibine sıcak yemek sunan Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesindeki aşevi, bağış hesapları kapatılmış olmasına rağmen 2 bin kişiye sıcak yemek sunmayı sürdürüyor.


5393 sayılı Belediyeler Yasası'na göre belediyelerin bağış kabul edebildiğinin altını çizen Başkan Ümit Uysal, yardımseverlerin, ihtiyaç sahipleri için aşevine ayni ve nakdi bağışta bulunmalarının önünde yasal bir engel bulunmadığını söyledi.


"Dayanışma içinde olmamız lazım"


Salgının başlaması sonrası sadece Muratpaşa'dan değil Antalya'nın her yerinden aşevine bağışta bulunmak isteyenlerin olduğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, "Biz de bu bağışlar için ayrı hesap numaraları ilan ettik. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yardımlarla ilgili genelgesi uyarınca bu hesapları kapatmak durumunda kaldık. Her ne kadar bir genelge kapsamında aşevimizin hesapları kapatıldıysa da bizim bağış almamıza bir engel yok. Yasal olarak 5393 sayılı Belediyeler Yasası'na göre belediyelerin bağış kabul etme prosedürü vardır. Ayni ve nakdi yardım alabiliriz. Aşevimiz faaliyetini, belediye kaynaklarından sürdürüyor ama önümüzde bir pandemi süreci var ve dayanışma içinde olmamız lazım. Bağış yapmak isteyen yardımsever komşularımız; 0 536 862 61 74 veya 0 531 104 87 59 numaralı telefonlardan görevli arkadaşlarımıza ulaşıp ihtiyaç sahibi komşularımıza iletilmek üzere bağışta bulunabilirler" dedi.


Gıda depoları birleştirildi, kapasite arttırıldı


Muratpaşa Belediyesi Aşevi, korona virüs salgını öncesi 2 taşıma aracı, 1 pick-up ve 4'ü aşçı olmak üzere 18 kişilik ekiple, günde 930 ihtiyaç sahibine sıcak yemek sunuyordu. Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta doğrulanmasının ardından ise belediyenin Kreş, İşletme İştirakler Müdürlükleri gibi farklı müdürlüklerde bulunan gıda depoları aşevi bünyesinde birleştirildi, araç ve personel sayısı da artırıldı. Muratpaşa Belediyesi, salgın sonrası günde 2 bin gerçek ihtiyaç sahibi kişiye protein ağırlıklı özel yemekler sunuyor. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:26 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor         
21:11
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu         
21:09
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor         
20:51
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi         
20:48
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:29
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya         
20:02
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor         
19:48
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 21:17:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]