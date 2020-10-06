Muratpaşa Belediyesi, Kovid-19'a karşı "En iyi uygulama" ödülüne aday gösterildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her eve kapı kapı yıkanabilir maske dağıtan ve siperlikli yüz maskesi üretimi yapan Muratpaşa Belediyesi, Lubnin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından 2020'nin "En iyi uygulama" ödülüne aday gösterildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Lubnin şehrinde online olarak gerçekleştirilen kongreye katılan belediye başkanları ile yerel yöneticiler pandemi sürecinde yaşananları tartıştı.

Kongre kapsamında verilen "En iyi uygulama-2020" ödülünde Muratpaşa Belediyesi ilçedeki her eve kapı kapı yıkanabilir maske dağıtımı ve siperlikli yüz maskesi üretimiyle finale kaldı. Muratpaşa'nın Polonya'nın Gdynia, Filistin'in Ramallah kentleriyle birlikte yarıştığı finalde ödülün hangi belediyenin aldığı 9 Ekim'de açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede 250 kişilik ekiple 819 bin maske dağıttıklarını belirtti.

Uysal, ayrıca 63 bin 700 yüz koruyucu siperlikli maske ürettiklerini kaydetti.