Muratpaşa Belediyesi mısır hasat etti - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesince 70 dönümlük araziye ekimini gerçekleştirilen mısırın hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkabilecek gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve atıl tarım arazileri üretime kazandırmak amacıyla 70 dönümlük alana mısır ekildi.

Hasat yapılan alandan 12 ton 700 kilogram ürün elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün mısır tarlalarının sulamasından bakımına tüm süreci üstlendiğini belirtti.

Tarımsal üretimin devamlığının sağlanmasına dikkat çekmek istediklerini aktaran Uysal, "Amacımız, başta atıl tarım arazilerini yeniden bu üretim döngüsü içine alınmasını sağlamaktı. Geldiğimiz noktada salgın dolayısıyla ciddi bir gıda krizi ortaya çıkmamış olmakla birlikte bu alanda toplumsal duyarlılık sağladığımızı, birçok belediyenin bu noktada çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.