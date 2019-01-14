Muratpaşa Belediyesi'nden 5 Bin Kişiye Sıcak Yemek
12 dakika önce
Muratpaşa Belediyesine bağlı aşevinden 5 yılda 4 bin 94 kişiye günlük sıcak yemek, 3 bin 46 kişiye kuru gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.
Muratpaşa
Belediyesine bağlı aşevinden 5 yılda 4 bin 94 kişiye günlük sıcak yemek, 3 bin 46 kişiye kuru gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Sosyal Yardım Merkezi ve aşevini denetledi. Uysal, belediyenin merkez ve aşeviyle önemli bir toplumsal dayanışma ağı oluşturduğunu kaydetti.
Merkezin, kıyafet ve eşya olarak iki ayrı başlıkta çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uysal, 2015 yılında başlayan kıyafet yardımlarının 14 bin 450 kişiye ulaştığını ve bu yardımlarının büyük oranda Muratpaşa sakinlerinin bağışları sayesinde mümkün olduğunu aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:26 Kaynak: AA
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