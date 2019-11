Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan Meclisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin 12 bin 887 metrekarelik arazisinin ticaret kullanımına uygun olarak planlamasına ilişkin belediye meclisindeki görüşmelerin ardından, "Kamu arazisinin bekçisi biziz.Bu kamu arazisini kendi hakkına kavuşması, ticari alan vasfına kavuşması sizi niye bu kadar geriyor. Mahkeme kararına rağmen ret vermeye devam ediyorsunuz. Ama millet görüyor" diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı belediye kültür salonunda gerçekleşti. Uysal'ın başkanlığında toplanan mecliste, Kırcami bölgesi uygulama imar planlarına yönelik itirazlar ve belediyenin Yeşilova Mahallesi'nde, fen işleri müdürlüğünce kullanılan 12 bin 887 metrekarelik arazisinin ticaret kullanımına uygun olarak planlamasına ilişkin gündem maddelerinin de aralarında bulunduğu 29 madde görüşüldü.



"Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir"



Kırcami imar planının önünde bir engelin olmadığını ifade eden Uysal, "Kesinleşmiş bir imar planı söz konusudur. Ancak şu an inşaatların başlamasının önündeki tek engel 5 binlik plandaki 'kanalizasyon olmadan inşaat ruhsatı alınamaz' hükmüdür. Kanalizasyon olan yerlerde, her an, müracaat eden herkese ruhsat verebiliriz. Altyapı olan yerlerin bitişiğinde ruhsat verebilecek durumdayız. Şu anda, Kırcami imara açılmasın diyen, sütre gerisinde mücadele eden siyasilere özellikle söylüyorum, nafiledir. Kesinlikle, herhangi bir iptal kararı alsanız bile vatandaşla beraber ilgili kurumlarını kapısına dayanılacak ve asla geri adım atılmayacaktır. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de otoriterleşen kamu yapısına güvenerek, 'Biz hallederiz' gibi işi sabote etme çabası içinde olan, vatandaşa da bunu açıkça söyleyemeyecek olan çevreleri yakından izlediğimiz ve körebe oynamalarının sonuç vermediği konusunda uyarmak istiyorum. Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" dedi.



Uysal, ayrıca, Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü'nce kullanılan 12 bin 887 metrekare alanın yeniden ticaret kullanımına uygun olarak planlanmasına oy çokluğu ile kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.



Uysal, kamuya ait alanlara ilişkin karar süreçlerinde, özellikle siyasilerin çok daha hassas olunması gerekirken, aksine bu alanların sahipsiz bırakıldığını söyledi. Kamuya ait bu tip alanların park, kurum alanı olarak bırakılarak değersizleştirildiğini belirten Uysal, halbuki kamunun mülkü olan yerlerin en değerli yerler olduğunu belirtti. Hakkına hukukuna en çok riayet edilecek yerlerin kamuya ait olduğunu kalın çizgilerle çizen Başkan Uysal, "Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Bu nedenle daha kutsaldır" dedi.



"Ticaret hakkını geri istiyoruz"



Uysal, hali hazırda belediyenin fen işleri müdürlüğünün bulunduğu alanının geçmiş dönemde ticari alan olarak planlı olduğunu hatırlattı.



Bölge henüz gelişim aşamasında olmadığı dönemde bölgede kurumsal bir çalışma ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Uysal, "Ama gelinen noktada yerleşim sahası olduğu için Fen İşleri Müdürlüğü'nü taşımak ve dolayısıyla da parselin ticaret hakkını geri istiyoruz. Biz mi istiyoruz? Biz istemiyoruz ki. Sade vatandaş, tüy bitmemiş yetim, kamu istiyor" diye konuştu.



"Zor durumda kalmayız"



Söz konusu alana ilişkin planlanın Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçmiş döneminde birileri tarafından 'Muratpaşa Belediyesi, zor durumda kalsın. Değerli bir arazi. Bunlar çok çalışıyor' denilerek engellendiğini belirten Uysal, "Muratpaşa Belediyesi zor durumda kalmaz. Biz, belediyemizi sizler gibi yönetmiyoruz. Borca batık yönetmiyoruz. Bizim kurum ayağını yorganına göre uzatan, bölgedeki en ciddi kurum" şeklinde açıklamalarını sürdürdü.



Bu süreçte yaşananları kamuoyuyla defalarca paylaştıklarını, hangi parti üyelerinin ne tavır aldığını ilan ettiklerini anlatan Başkan Uysal, "Aynı zamanda 'Milletin malı ucuz mu?' diyerek dava da açtık" dedi.



"Sizin hayaliniz yetmiyor bu kamucu yaklaşıma"



Yerel seçimlerin ardından milletin gerekli değerlendirmeyi yaparak bir değişim gerçekleştirdiğini belirten Uysal, alanın Muratpaşa Belediyesi lehine sonuçlanan mahkeme süreciyle birlikte ticaret kullanımına uygun olarak yeniden planlandığını söyledi. Ancak, bu planlamaya mahkeme karına rağmen 'ret' oyu veren meclis üyelerinin olduğunun altını çizen Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi yine inat ediliyor, 'Kamu arazisi değersizleşsin, yok olsun. Kurum alanı olarak kalsın, parka çıksın, atık parsel olsun. Kenarda kalsın. Yok, kardeşim kamu arazisinin bekçisi de biziz. Siz anlamıyorsunuz. Sizin hayaliniz yetmiyor bu kamucu yaklaşıma. Sizin tasavvurunuz yetmiyor. Çünkü siz başka işler peşindesiniz. Bu kamu arazisini kendi hakkına kavuşması, ticari alan vasfına kavuşması sizi niye bu kadar geriyor. Mahkeme kararına rağmen ret vermeye devam ediyorsunuz. Ama millet görüyor"



Siyasi nedenlerle kamu yaranı hiç etmeye kalkan bir tutum karşısında her zaman duracağını belirten ve ortaya bambaşka bir tablonun çıkacağını belirten Başkan Uysal, "Siz inat edin ben de inat edeceğim. Her ret verdiğinizde bu konuşma yapılacak. Öyle yağma yok. 'Biz bildiğimizi okuruz' yok. Siz devam eden ben de devam edeceğim" dedi. - ANTALYA