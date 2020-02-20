Muratpaşa Belediyesi sürücülerine "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi sürücülerine 'Trafik Güvenliği Eğitimi' verildi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi sürücülerine "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi

7 saat önce

Antalya Emniyeti tarafından belediye hizmetlerinde yer alan taşıtları kullanan 250 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Muratpaşa Belediyesi sürücülerine

Antalya Emniyeti tarafından belediye hizmetlerinde yer alan taşıtları kullanan 250 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verildi.


Muratpaşa İlçe Belediye Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu Muratpaşa Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliklerle belediye hizmetlerinde yer alan taşıtları kullanan 250 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kazaların önlenmesi, can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla, kamu spotlarıyla zenginleştirilmiş sunumlar yapıldı. Canlandırmalarla seyahat esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerinin üzerinde araç kullanmama, cep telefonunun araç kullanımı üzerindeki olumsuz etkileri, takip mesafesi, hatalı sollama ve yaya güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.


Trafik kültürünü benimsemiş saygın yol kullanıcıları olunması gerektiğine değinilerek ayrıca "Ölümle Tokalaşma", "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projeleri kapsamında yapılan faaliyetler görseller ve videolarla desteklenerek anlatıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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