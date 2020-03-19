Muratpaşa Belediyesinde korona virüse karşı ozon odası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesinde korona virüse karşı ozon odası - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesinde korona virüse karşı ozon odası

16 dakika önce

Sahada olan personelin virüsten etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri de alacaklarını aktaran Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye hizmet binasına girişleri de tek kapıya düşürüp dezenfekte için ozon odası kuracaklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyesinde korona virüse karşı ozon odası, System.String[]

Sahada olan personelin virüsten etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri de alacaklarını aktaran Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye hizmet binasına girişleri de tek kapıya düşürüp dezenfekte için ozon odası kuracaklarını belirtti. Uysal, "Gelen ve giden herkes ozon odasında dezenfekte olacak" dedi.


Başkan Uysal, tüm birimlerinin katılımıyla toplantı yaptı. Toplantı, dezenfekte edilen Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşirken birim müdürleri toplantıda belli aralıklarla oturdu. Korona virüs salgınıyla mücadeleyi teyakkuz halinde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Uysal, şunları söyledi: "Yaşadığımız olağanüstü günlerde komşularımıza hizmet etmekten kaçmak, savaşta cepheden kaçmakla aynı şeydir. Ne yersiz tedirginlik ne de tedbirsizlik yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asıl şimdi bizlere çok ciddi olarak ihtiyaç var. Komşularımız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmayacak, biz onlara yardım edeceğiz, evde bakım hizmeti sunacağız, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Komşularımız korunmak için evlerine kapansa da belediyeler kapanmaz."


"Ekipler güçlendirilecek"


Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli olan personeller hariç Muratpaşa Belediyesi'nin tüm gücüyle çalışmalarını sürdüreceğini belirten Uysal, "Olağanüstü günler yaşıyoruz. Her personel her işi yapacak şekilde organizasyona gidiyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün dezenfekte, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün evde bakım ekiplerini güçlendireceğiz" diye konuştu.


"Ozon odası kurulacak"


Sahada olan personelin virüsten etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri de alacaklarını aktaran Başkan Uysal, belediye hizmet binasına girişleri de tek kapıya düşürüp dezenfekte için ozon odası kuracaklarını belirtti. Başkan Uysal, "Gelen ve giden herkes ozon odasında dezenfekte olacak" dedi.


Başkan Uysal, belediye çalışanlarından bu dönemde beslenme ve dinlenmelerine dikkat etmeleri isteğinde bulunurken, vücut bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen, direnci düşüren alışkanlıklardan da vazgeçmeleri önerisinde bulundu. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:36 Kaynak: İHA

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