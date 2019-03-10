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Muratpaşa Belediyesinden Kısa Kısa

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu (AKSF) ziyaret ettiği bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden Kısa Kısa, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu (AKSF) ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Alaaddin Yüksel Spor Kompleksinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Uysal, altyapıya önem verdiklerini, bu sayede Kadınlar Hentbol Süper Liginde iyi şekilde mücadele eden bir hentbol takımına sahip olduklarını ifade etti.

Uysal, üç dönem halinde düzenlenen spor okullarında 31 branşta kurs açıp çok farklı yaş gruplarından 55 bin 56 ilçe sakininin spora başlamasını sağladıklarını kaydetti.

-Kırcami'nin imar sorunu

Muratpaşa ilçesindeki bin 477 hektarlık Kırcami bölgesi imar sorununun çözülmesi, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğinde Güzeloluk Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, sanatçılar Ümmü Erbil ve Mehmet Koparan sahne aldı.

Burada bir konuşma yapan Uysal, Kırcami imar planlarında zayiat oranının yüzde 40 olarak gerçekleştiğini belirterek, bu açıdan planın Türkiye'de bir istisna olduğunu söyledi.

Uysal, törenin sonunda Zümrütova ve Yeşilova mahallerinden Mehmet Ateş ve Kemal Ağan'a Kırcami'nin ilk imar çap belgelerini teslim etti.

Etkinliğe, Kırcami sakinlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA

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