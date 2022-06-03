Muratpaşa Belediyesinden öğrencilere kurs desteği - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesinden öğrencilere kurs desteği

03.06.2022 11:31
Muratpaşa Belediyesinden öğrencilere kurs desteği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinde öğrencilere kurs imkanı sunduklarını belirterek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinde öğrencilere kurs imkanı sunduklarını belirterek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, kurs merkezinden 112 öğrencinin LGS heyecanı yaşayacağını hatırlatarak, eğitim sisteminde fırsat eşitliği olması gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak kreşlerden destek eğitim kurs merkezlerine ve üniversite hazırlık kurslarına kadar eğitim programına sahip olduklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren destek eğitim kurs merkezlerimiz Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri mahallelerinde bulunuyor. Merkezlerimiz TEOG ve sonrasında uygulanan LGS'de önemli başarılara imza attı. Bu yıl da 112 destek eğitim kurs merkezi öğrencimiz LGS sınavına girecek. Çocuklarımıza güveniyorum. Hepsi en iyisini yapacaktır."

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Kaynak: AA

Muratpaşa, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesinden öğrencilere kurs desteği - Son Dakika


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