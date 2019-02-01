Muratpaşa Belediyesinden Yardım Eli
23 dakika önce
Muratpaşa Belediyesi, iki gözü görmemesine rağmen atık malzemeler toplayarak ailesi bakan 88 yaşındaki Hasan Başdaş'a yardım eli uzattığı bildirildi.
Muratpaşa
Belediyesi, iki gözü görmemesine rağmen atık malzemeler toplayarak ailesi bakan 88 yaşındaki Hasan Başdaş'a yardım eli uzattığı bildirildi.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelbağ
Mahallesi'nde yaşayan Başdaş'a ve ailesine ulaştı.
Ekipler, içinde koltuk takımı ve yatak bulunan ev eşyalarını aileye teslim ettiği belirtilen açıklamada, aileye ev eşyasının yanı sıra kuru gıda ve nakdi yardımda da bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Başdaş ailesinin evinde incelemelerde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin de onarım ve tadilat için çalışmalara başladığı kaydedildi. Başdaş ailesine ayrıca maddi yardımda da bulunulduğu da ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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