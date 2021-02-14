Muratpaşa Belediyesinin altıncı kreşinin inşaatına Şirinyalı Mahallesi'nde devam ediliyor - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesinin Şirinyalı Mahallesi'nde temelini attığı altıncı kreşinin inşaatının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek ve Bayındır-Soğuksu mahallelerinin ardından Belediyenin altıncı kreşi Şirinyalı Mahallesi'nde olacak.

Tek katlı 1785 metrekare olacak kreş binasında idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane yer alacak.

Yeni eğitim yılında açılması planlanan kreş, aynı zamanda, çocuklarının günün önemli bir bölümünü bahçede, birbirinden farklı etkinliklerle geçirmelerini sağlayacak 3 bin metrekarelik yeşil alana da sahip olacak.