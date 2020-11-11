Muratpaşa Belediyesinin imece tablet kampanyasına destek - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesinin, uzaktan eğitime erişim imkanları kısıtlı ailelerin çocukları için başlattığı imece tablet kampanyası sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Diana Turizm, kampanyaya 20 tabletle destek verdi.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Diana Turizm yöneticisi Malik Özkan'ı ağırlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi koşullarında çocukların uzaktan eğitim yöntemiyle eğitime devam edebildiklerini belirtti.

Uzaktan eğitime erişimi sağlayan ekipmanı olmayan çocuklar için kampanya başlattıklarını anımsatan Uysal, "Muratpaşa'daki sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüs kurumları her zaman olduğu gibi yüksek bir duyarlılıkla sürece sahip çıktılar. Muratpaşalı eğitime ulaşamayan çocuklarımıza katkıda bulundular. Kendilerine hem bir komşuları olarak hem de bir belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Dayanışmamızın artarak devamını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.