Muratpaşa Belediyespor'a EHF Kupası 2. Turu'nda İtalyan rakip

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarından Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın, 2. turdaki rakibi İtalya'dan Cassano Magnago oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'yi bu yıl Avrupa'da, EHF Kupası'nda temsil edecek Muratpaşa Belediyespor'un rakibinin, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli olduğu bildirildi.

EHF Kupası'nın 2. turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbalar oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takımımız 'Paşanın Melekleri', 2. bölge birinci torbadan kura çekimine katıldı ve İtalya'nın Cassano Magnago takımıyla eşleşti. İlk maçların 10-11 Ekim, rövanşların ise 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacağı kupada, 'Paşanın Melekleri' ilk maç için İtalya deplasmanına gidecek."