Muratpaşa Belediyespor'a yeni sponsor

Muratpaşa Belediye spor Kadın Hentbol Takımı ile Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan belediye başkanı Ümit Uysal, köklü bir başarı geleneğine sahip Muratpaşa Belediyespor'un son 4 yıl içinde ülkenin çocuklarının spor olanaklarından yararlanmasında ve sporcu yetiştirmede büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Bu başarının artarak devam edeceğini belirten Başkan Uysal, bu başarının sonuçlarının özellikle kadın hentbolunda milli takımlar düzeyinde gözlemlenebileceğini aktardı.

A Milli, Genç Milli Takım ve daha alt kategorilerde milli takımlarının nüvesini Muratpaşa Belediyespor'un oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, "Çünkü biz sporcu yetiştirmeyi sportif başarılı kadar önemli sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise Antalya merkezli bir turizm firması olarak şehrin en önemli değerlerinden biri olan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımına sponsor olmanın kendileri çok önemli ve mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı ve Corendon Airlines arasında 2019 – 2020 sezonu resmi sponsorluk anlaşması Başkan Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek ve Yıldıray Karaer tarafından imzalandı.

Kulüp Başkanı Şimşek, Ümit Uysal ve Yıldıray Karaer'e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 07 numaralı forma hediye etti.