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Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'da yapılan ırkçı saldırı

14 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıyla ilgili olarak, karşılaşmanın tekrarlanması konusunda itirazda bulunduklarını bildirdi.

Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'da yapılan ırkçı saldırı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıyla ilgili olarak, karşılaşmanın tekrarlanması konusunda itirazda bulunduklarını bildirdi.


Uysal, yaptığı açıklamada, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta sevimsiz olayların yaşandığını söyledi.


İlk maçta oyuncularına hakaret edilip tükürüldüğünü, taraftar ile yedek oyuncu kulübesi arasında hiçbir mesafe ve güvenlik önlemi alınmadığını, sahaya yağ atıldığını ifade eden Uysal, şöyle konuştu:


"Normalde bir maçın tekrar edilmesi için kural hatası olması gerekiyor. Ancak burada daha vahim olaylar yaşanmıştır. Karşılaşmada hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Soyunan taraftar, hem oyuncularımızı taciz etmiştir hem de tehdit altında maç oynamalarına neden olmuştur. Böylesine ırkçı, cinsiyetçi tacizler maç boyunca devam etti. Kanat oyuncumuz Kübra Sarıkaya'nın formasında tükürüksüz yer kalmadı. Taraftarlar sahaya fiili müdahalede bulundu. Bu karşılaşmanın iptal edilerek, tekrar oynanması için Türkiye Hentbol Federasyonu aracılığıyla Avrupa Hentbol Federasyonuna (EHF) itiraz dilekçesi verdik."


Uysal, itiraz dilekçelerine karşılaşma sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri de delil olarak eklediklerini kaydetti.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçın ilkinde, üstlerini çıkartan PAOK taraftarları, oyunculara ırkçı ifadelerle hakaret edip tükürürken, sahaya yağ atmışlardı.

Muratpaşa Belediyespor'un yedek kulübesi ile taraftarlar arasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görülürken, karşılaşma öncesinde alınan bayrak asmama kararına karşın sahada Yunanistan bayrağı bulunurken Türk bayrağına yer verilmemişti.

Yunanistan, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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