Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor Çeyrek Finalde

Muratpaşa Belediyespor Çeyrek Finalde

20 dakika önce

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Muratpaşa Belediyespor Çeyrek Finalde, System.String[]
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Hafta sonu oynanan 2'nci tur grup eleme maçlarında 2'de 2 yapan takım, çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası 2'nci tur gurup eleme maçlarını hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynadı. C grubunda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, Cumartesi oynanan maçtan Melekler 41 - 28 galip ayrılırken, pazar günü ise Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Muratpaşa Belediyespor, ilk maçını 27 Şubat'ta, Antalya'da oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir'de, 16 Mart'ta oynanacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

İzmir, Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor
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