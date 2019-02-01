Muratpaşa Belediyespor Çifte Şampiyonluk Peşinde

Muratpaşa
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası
'nda şampiyon olmak istediklerini belirtti.
Ligde ikinci yarının ilk haftasını maç yapmadan geçen Muratpaşa Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde yarın sahasında Samsun
Gençlik ile karşılaşacak.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Muratpaşa Belediyespor, Samsun Gençlik maçının hazırlıklarını antrenör Birol Ünsal yönetiminde sürdürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Birol Ünsal, ikinci yarı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, oynadıkları Türkiye Kupası ikinci tur grup eleme maçlarında takımın eksiklerini daha iyi görme şansı yakaladıklarını kaydetti.
Ünsal, "İlk haftayı bay geçmenin de avantajıyla ikinci yarıya başlıyoruz. Sıralamanın bir maçla değişeceği bir puan durumu var. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda tek hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.
Muratpaşa Belediyespor, sezonun ilk yarısını 14 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.