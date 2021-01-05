Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı

05.01.2021 11:48
Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni antrenörü Kadir Ayar, takımla ilk antrenmanına çiçeklerle geldi.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni antrenörü Kadir Ayar, takımla ilk antrenmanına çiçeklerle geldi. Ayar, iyi bir yıl dilekleriyle Kaptan Diğdem Hoşgör, oyuncular ve teknik ekibe çiçek verdi.

Bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa'da EHF Kupası'nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı. Dün öğle saatlerinde atılan imzaların ardından Ayar, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İkinci yarı farklı olacak

Antrenman öncesi Hentbol Şube Sorumlusu Yılmaz, Süper Lig'in ikinci yarısına yeni bir antrenörle devam edeceklerini belirterek, "Muratpaşa'mıza ve Türk hentboluna hayırlı olsun. İkinci yarıda daha başarılı bir performans göstereceğimize inanıyoruz" dedi.

Ayar ise, "Camiamıza hayırlı olsun. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ederim" dedi. Muratpaşa Belediyesporlu hentbolculara uzak bir isim olmadığını belirten Ayar, görev yaptığı milli takımlardan sporcularla birebir tanışıklığı olduğunu kaydetti.

Muratpaşa'da ilk işi olarak teknik heyet ve istatistikçilerle takımın eksikliklerini belirleyeceklerini aktaran Ayar, "İkinci yarıda daha dinamik, daha çok mücadele eden bir Muratpaşa göreceksiniz. Sporcularla beraber hareket edip beraber mücadele edeceğiz" dedi. Ayar, Muratpaşa'nın ekstra bir hentbol seyircisine sahip olduğuna da dikkat çekerken bir an önce Covid-19 salgının sona erip taraftarla buluşmak istediklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı
Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı
Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı
Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı

Spor Toto Süper Lig, Muratpaşa, Hentbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor'da Kadir Ayar dönemi resmen başladı - Son Dakika Spor


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